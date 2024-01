На Флориду обрушился разрушительный торнадо: видео

В субботу, 6 января, на Флориду обрушился разрушительный торнадо.



Из-за разбушевавшейся стихии были повреждены линии электропередач, крыши домов и лодки, которые были пришвартованы к побережью.



По данным пожарно-спасательной службы, торнадо обрушился на город Форт-Лодердейл. В результате происшествия взорвался генератор, а пламя от взрыва было быстро поглощено торнадо.



Непосредственных сообщений о пострадавших не поступало. Зафиксированы отключения электричества.

Wow, incredible video of a tornado/waterspout? in Fort Lauderdale, Florida yesterday. It's incredible how it goes from land into the water then back on land again....pic.twitter.com/2Nz3qQin7k