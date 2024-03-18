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Мужчина разбился, упав с воздушного шара в Австралии
18.03.2024 22:30 MIGnews.com

Мужчина разбился, упав с воздушного шара в Австралии

В понедельник, 18 марта мужчина разбился насмерть, упав с воздушного шара, пролетая над пригородом Мельбурна, второго по величине города Австралии.

Воздушный шар взлетел из северного пригорода Мельбурна рано утром и находился в воздухе около 30 минут, после чего мужчина выпал из корзины.

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Его тело было найдено в жилом районе, который полиция штата Виктория закрыла для движения. Воздушный шар благополучно приземлился далеко от того места, где было найдено тело мужчины.

Полиция заявила, что подготовит отчет, и смерть не рассматривается как подозрительная. Полиция также беседует с пилотом воздушного шара, другими пассажирами и свидетелями.
 

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