Молодая звезда Болливуда покончила с собой на съемках сериала
21-летняя индийская актриса Туниша Шарма, снявшаяся в нескольких телевизионных шоу и фильмах Болливуда, предположительно покончила жизнь самоубийством на съемках сериала.
Актриса ушла в уборную во время съемок сериала и долго не возвращалась. Как сообщает Khaleej Times, девушку нашли повешенной в туалете после того, как выломали дверь.
Тунишу Шарму экстренно доставили в больницу, где медики были вынуждены объявить о ее смерти.
Причина самоубийства пока не ясна, дело расследует полиция.