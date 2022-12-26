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Молодая звезда Болливуда покончила с собой на съемках сериала
26.12.2022 09:06 Ольга Белозерова

Молодая звезда Болливуда покончила с собой на съемках сериала

21-летняя индийская актриса Туниша Шарма, снявшаяся в нескольких телевизионных шоу и фильмах Болливуда, предположительно покончила жизнь самоубийством на съемках сериала.

Актриса ушла в уборную во время съемок сериала и долго не возвращалась. Как сообщает Khaleej Times, девушку нашли повешенной в туалете после того, как выломали дверь.

Тунишу Шарму экстренно доставили в больницу, где медики были вынуждены объявить о ее смерти.

Причина самоубийства пока не ясна, дело расследует полиция.

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