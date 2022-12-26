



Молодая звезда Болливуда покончила с собой на съемках сериала

21-летняя индийская актриса Туниша Шарма, снявшаяся в нескольких телевизионных шоу и фильмах Болливуда, предположительно покончила жизнь самоубийством на съемках сериала.



Актриса ушла в уборную во время съемок сериала и долго не возвращалась. Как сообщает Khaleej Times, девушку нашли повешенной в туалете после того, как выломали дверь.



Тунишу Шарму экстренно доставили в больницу, где медики были вынуждены объявить о ее смерти.



Причина самоубийства пока не ясна, дело расследует полиция.