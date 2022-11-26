



Мохаммед Аль Фаед: моего сына и принцессу Диану убили из-за ее беременности

Более двух десятилетий прошло со времени ужасной трагедии, забравшей жизни всеобщей любимицы принцессы Дианы и ее друга Доди Аль Фаеда, однако, похоже, это громкое событие далеко от того, чтобы стать историей.



По сообщению проинформированных источников, Мохаммед Аль Фаед требует у Американского разведывательного агентства АНБ предоставить записи Дианы и Доди, которые могут пролить свет на эту историю, и предоставить их новому королевскому коронеру, который планирует заново исследовать трагическую гибель пары.



По мнению Мохамеда, Американская разведка прослушивала разговоры Дианы и Доди в машине, и ей стало известно о том, что Диана ждёт ребёнка от Доди.



«Их убили, потому что Диана ждала ребенка от мусульманина»,- заявляет Мохамед Аль Фаед.



По заявлению следователей, которых нанял Мохамед Аль Фаед, более 100 секретных материалов, имеющих отношение к трагедии, находятся в распоряжении американцев, и представители Аль Фаеда требуют их передачи.