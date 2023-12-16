



Звезда Friends Мэттью Перри умер от "острого воздействия кетамина"

Мэттью Перри умер от "острого воздействия кетамина", препарата, который используется для лечения депрессии, а также в качестве рекреационного наркотика.



Управление судмедэксперта округа Лос-Анджелес опубликовало токсикологический отчет, согласно которому Перри за полторы недели до смерти принимал инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги. Однако кетамин в его организме на момент смерти "не мог быть результатом этой инфузионной терапии, поскольку период полураспада кетамина составляет 3-4 часа или меньше".



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По мнению судмедэксперта, кетамин в организме Перри вызвал как перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания.



Судмедэксперт не обнаружил следов алкоголя, метамфетамина, кокаина, героина, PCP или фентанила.



Среди факторов, способствовавших смерти Перри, - утопление, ишемическая болезнь сердца и действие бупренорфина. Бупренорфин используется для отучения наркоманов от опиоидов.

