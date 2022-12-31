Мексика: человеческие черепа обнаружены в посылке, направлявшейся в США
Четыре человеческих черепа были обнаружены внутри пакета в мексиканском аэропорту, который должен был быть отправлен курьером в Соединенные Штаты, сообщили местные власти в пятницу.
Черепа были найдены завернутыми в алюминиевую фольгу и пленку внутри картонной коробки в межконтинентальном аэропорту Керетаро в центральной Мексике, говорится в заявлении Национальной гвардии.
Посылка была отправлена из западного прибрежного штата Мичоакан и предназначалась для адресата в Мэннинге, Южная Каролина, говорится в сообщении.
Национальная гвардия не сообщила никаких подробностей о возрасте, личности или возможном мотиве отправки человеческих останков.
Для переноса человеческих останков требуется специальное разрешение от компетентного органа здравоохранения, которое не было получено, говорится в сообщении.