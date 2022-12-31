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Мексика: человеческие черепа обнаружены в посылке, направлявшейся в США
31.12.2022 08:00 Евгения Маркова

Мексика: человеческие черепа обнаружены в посылке, направлявшейся в США

Четыре человеческих черепа были обнаружены внутри пакета в мексиканском аэропорту, который должен был быть отправлен курьером в Соединенные Штаты, сообщили местные власти в пятницу.

Черепа были найдены завернутыми в алюминиевую фольгу и пленку внутри картонной коробки в межконтинентальном аэропорту Керетаро в центральной Мексике, говорится в заявлении Национальной гвардии.

Посылка была отправлена ​​из западного прибрежного штата Мичоакан  и предназначалась для адресата в Мэннинге, Южная Каролина, говорится в сообщении.

Национальная гвардия не сообщила никаких подробностей о возрасте, личности или возможном мотиве отправки человеческих останков.

Для переноса человеческих останков требуется специальное разрешение от компетентного органа здравоохранения, которое не было получено, говорится в сообщении.
 

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