



Мексика: человеческие черепа обнаружены в посылке, направлявшейся в США

Четыре человеческих черепа были обнаружены внутри пакета в мексиканском аэропорту, который должен был быть отправлен курьером в Соединенные Штаты, сообщили местные власти в пятницу.



Черепа были найдены завернутыми в алюминиевую фольгу и пленку внутри картонной коробки в межконтинентальном аэропорту Керетаро в центральной Мексике, говорится в заявлении Национальной гвардии.



Посылка была отправлена ​​из западного прибрежного штата Мичоакан и предназначалась для адресата в Мэннинге, Южная Каролина, говорится в сообщении.



Национальная гвардия не сообщила никаких подробностей о возрасте, личности или возможном мотиве отправки человеческих останков.



Для переноса человеческих останков требуется специальное разрешение от компетентного органа здравоохранения, которое не было получено, говорится в сообщении.

