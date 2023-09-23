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Лидеры общины возмущены: ЦАХАЛ призвал в свои ряды друзскую девушку
23.09.2023 17:58 Наталья Богинская

Лидеры общины возмущены: ЦАХАЛ призвал в свои ряды друзскую девушку

Шейх Мувафак Тариф обратился к израильским властям с призывом отклонять любые просьбы молодых женщин из друзской общины о службе в армии. 
 
“Сообщество друзов и его руководство очень серьезно относятся к этому вопросу”, – заявил он. “Мы отвергаем любые попытки прибегать к подобному шагу. Если государство Израиль желает сохранить свой союз с общиной друзов, оно должно внести ясность”. 
 
По словам шейха, его община “категорически отвергает любые попытки призывать наших женщин, даже под предлогом участия в программах добровольцев или намерения женщины служить”. 
 
“Призыв друзских женщин запрещен и не обсуждается. Я предупредил начальника генштаба ЦАХАЛа именно об такой возможности, которая будет иметь культурные и социальные последствия для сообщества друзов”, – подчеркнул Тариф. 

Хотя община друзов не возражает против службы мужчин в ЦАХАЛе, призыв женщин из этого сектора не обязателен и зависит от желания девушек. 
 
“Это грубое нарушение давних, десятилетиями существующих соглашений между друзами и государством, на которые мы не можем и не будем соглашаться”, – предупредил шейх. 
 
Представитель ЦАХАЛа, заявил в ответ, что ЦАХАЛ рассматривает свои отношения с друзским сектором как выражение общей судьбы и принципа “народной армии”. 

“Мы ведем регулярные переговоры с друзскими лидерами, исполненные уважения и признательности”, – отметил он. 


 

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