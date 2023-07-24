



Лесные пожары в Алжире: 15 погибших, больше тысячи эвакуированных

Министерство внутренних дел Алжира заявило о по меньшей мере 15 погибших и более тысячи эвакуированных в связи с лесными пожарами.



Об этом сообщает BBC.



Как отмечается, в понедельник в 16 провинциях Алжира зафиксировано 97 лесных пожаров, огонь охватил леса, поля и сельскохозяйственные угодья.

Сообщается по 26 пострадавшим в результате пожаров и 1500 эвакуированных.



По словам властей, около 7500 пожарных привлечены к тушению огня.



Самые масштабные пожары в горном регионе Кабили, расположенном на востоке Алжира, распространились на жилые районы прибрежных городов Беджая и Джиджель.



В последние дни на севере Алжира наблюдается рекордная жара - температура достигает 48 градусов Цельсия.



Метеорологическое управление Алжира предупредило, что подобная температура на севере страны, вероятно, будет сохраняться до конца месяца.



