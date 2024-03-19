



Лава, вытекающая из исландского вулкана, вызывает опасения

Вулканическая активность в Исландии продолжает угрожать городам и инфраструктуре на южном полуострове страны, спустя два дня после извержения вулкана.



Это уже четвертое за три месяца извержение вулкана Свартсенги, расположенного на полуострове Рейкьянес, и самое мощное за последнее время, что заставило Исландию объявить чрезвычайное положение.



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Поток лавы значительно замедлился после извержения в субботу вечером, 16 марта, однако его близость к водопроводам, линиям электропередач и оптоволоконным кабелям вызывает опасения у чиновников.



Служба гражданской обороны Исландии сообщила, что на дороге к южному побережью (которая сейчас закрыта) ведутся подготовительные работы по возведению защитного барьера, чтобы предотвратить движение лавы по ней.



Также были проведены работы по защите расположенной неподалеку геотермальной электростанции Свартсенги.



По данным Метеорологического управления Исландии (IMO), земля продолжает выталкивать лаву из трещины длиной 0,5 км.



Есть также предупреждение, что если лава достигнет побережья и моря, это может привести к серьезной опасности для здоровья.



Это связано с тем, что резкое охлаждение лавы приведет к образованию вулканических газов, в первую очередь хлористого водорода. По мнению IMO, это может быть смертельно опасно.



От извержения вулкана пострадали как жители, так и туристы.



В субботу были эвакуированы жители близлежащего Гриндавика, а также почти 700 человек из спа-центра "Голубая лагуна" - одной из крупнейших туристических достопримечательностей Исландии.



На своем сайте знаменитый спа-салон написал: "Из-за извержения вулкана, начавшегося в Сундхнукагигаре 16 марта, мы эвакуировали и временно закрыли все наши операционные подразделения.



Несмотря на последние события, все наши объекты остаются в хорошем состоянии и окружены защитными барьерами, призванными уберечь жизненно важную инфраструктуру "Голубой лагуны" от возможных потоков лавы".

