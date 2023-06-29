



Крупнейший после пандемии хадж: паломники страдают от тепловых ударов

Более двух тысяч паломников, совершающих многодневный хадж, пострадали от тепловых ударов.



По словам официальных лиц Саудовской Аравии, паломничество в Мекку совершили свыше 1,8 млн человек по случаю Курбан-байрам.



Это - крупнейший после пандемии хадж в Саудовской Аравии.



Мероприятие проходит при 48-градусной жаре, но даже такая температура не остановила верующих. Среди них очень много пожилых людей, которые тяжело переносят жару.



По предварительным данным, по меньшей мере 30 человек скончались во время паломничества. Причина смерти не разглашается.