



Контрабанда 5 литров "наркотика для изнасилования" - подозреваемые задержаны

Специальное детективное подразделение израильской полиции Тель-Авива - подразделение 747, в профессиональном и тесном сотрудничестве с подразделением таможенных инспекторов в пассажирском зале Тель-Авивской таможни, вчера задержало для допроса 21-летнегомужчину, прилетевшего в Израиль из Румынии, по подозрению в контрабанде вещества, предположительно являющегося наркотиком типа ГБЛ - "Изнасилование Сэма" - в его сумке.



Таможенные инспекторы в пассажирском зале при досмотре багажа, обнаружили несколько бутылок с подозрительной жидкостью в объеме около 5 литров, которые были переданы в судебно-медицинские лаборатории израильской полиции для дальнейшего анализа и получения доказательств.



В ходе расследования полиция задержала еще одного подозреваемого, 41-летнего жителя Тель-Авива, в причастности к попытке контрабанды.



ГБЛ – это жидкий наркотик, который пьют. Его эффект похож на эффект от алкоголя, поскольку он воздействует на те же рецепторы головного мозга. Действие данного наркотика длится около двух часов, и он (в отличие от алкоголя) не вызывает похмелья. Это один из немногих наркотиков, вызывающих эрекцию. ГБЛ стимулирует сексуальное возбуждение и снимает запреты. При употреблении ГБЛ легко принять слишком большую дозу этого вещества и впасть в бессознательное состояние, повышающее уязвимость человека к сексуальному насилию. Некоторые употребляют бутират, чтобы смягчить эффект метамфетамина, что еще больше притупляет реакции человека, повышая вероятность рискованного или неадекватного поведения. Сложно подобрать правильную дозу, поскольку степень крепости препарата сильно варьируется, что может привести к передозировке, потере сознания, остановке дыхания и даже смерти.