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Колумбия конфисковала рекордное количество кокаина в 2022 году
29.01.2023 10:00 Евгения Маркова

Колумбия конфисковала рекордное количество кокаина в 2022 году

В 2022 году в Колумбии было конфисковано самое большое количество кокаина за всю историю борьбы страны с наркоторговлей, сообщило в субботу министерство обороны южноамериканской страны.

В прошлом году силы безопасности изъяли 671 тонну наркотиков, что превышает показатель 2021 года примерно на 1,7 тонны.

Производство и незаконный оборот кокаина считаются главной движущей силой почти шестидесятилетнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибло более 450 000 человек, а миллионы стали беженцами.

Партизанская группа "Национальная освободительная армия", диссиденты из повстанческой группы FARC и преступные группировки, состоящие из бывших правых военизированных формирований, были замешаны в торговле наркотиками.

Изъятия кокаина составили 505 тонн в 2020 году и 428 тонн в 2019 году.
 

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