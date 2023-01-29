



Колумбия конфисковала рекордное количество кокаина в 2022 году

В 2022 году в Колумбии было конфисковано самое большое количество кокаина за всю историю борьбы страны с наркоторговлей, сообщило в субботу министерство обороны южноамериканской страны.



В прошлом году силы безопасности изъяли 671 тонну наркотиков, что превышает показатель 2021 года примерно на 1,7 тонны.



Производство и незаконный оборот кокаина считаются главной движущей силой почти шестидесятилетнего вооруженного конфликта в Колумбии, в результате которого погибло более 450 000 человек, а миллионы стали беженцами.



Партизанская группа "Национальная освободительная армия", диссиденты из повстанческой группы FARC и преступные группировки, состоящие из бывших правых военизированных формирований, были замешаны в торговле наркотиками.



Изъятия кокаина составили 505 тонн в 2020 году и 428 тонн в 2019 году.

