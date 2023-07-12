КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии
В среду, 12 июля, Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Об этом сообщают Reuters и Yonhap со ссылкой на заявления береговой охраны и Министерства обороны Японии.
Информацию также подтверждает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Уточняется, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев около 1000 километров,
В Южной Корее в ответ заявили, что военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности.