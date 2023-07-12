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кндр ким чен ын
12.07.2023 13:44 Алина Груднева

КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии

В среду, 12 июля, Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Об этом сообщают Reuters и Yonhap со ссылкой на заявления береговой охраны и Министерства обороны Японии.

Информацию также подтверждает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Уточняется, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пролетев около 1000 километров,

В Южной Корее в ответ заявили, что военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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