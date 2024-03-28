



Китай финансирует атаки хуситов, - Politico

Китай своими незаконными закупками иранской нефти косвенно финансирует атаки йеменских хуситов на корабли в Красном море.



Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей западных спецслужб.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что около 15% мировой торговли ведутся от Аденского залива через Красное море и Суэцкий канал, связывая Азию и Европу. Источники утверждают, что КНР закупает порядка 90% иранской нефти, включая сырье, продаваемое Корпусом стражей исламской революции, который обучает и финансирует проиранские группировки, такие как "Хезболла" или хуситы.



"Хуситы атакуют международные маршруты, и первой страной, которая от этого пострадает, будет сам Китай. Я не уверен, что они осознают, что отрезают ветку, на которой сидят", - отметил источник.



Что примечательно, китайские корабли тоже подвергаются атакам хуситов в Красном море. Одним из таких было судно Huang Pu, по которому была выпущена ракета.