



Китаец на велосипеде поцарапал Ferrari и заплатил 26 долларов за ремонт

В китайском Шанхае произошло необычное ДТП с участием суперкара Ferrari F8 Spider и электрического трехколесного велосипеда. В итоге виновник аварии заплатил всего 26 долларов за ремонт. Об этом сообщили на сайте Carscoops.



ДТП произошло 15 августа в районе Бунд. Пожилой водитель-инвалид электрического трехколесного велосипеда поцарапал Ferrari F8 Spider, остановившийся на красном сигнале светофора.



Водитель трехколесного велосипеда пытался скрыться с места происшествия, но его остановили на ближайшем пешеходном переходе. Потом приехала полиция.



Полицейские попросили пожилого водителя взять на себя всю ответственность. Однако водитель Ferrari, по имени Ган согласился принять "любую компенсацию, которую мог предложить нарушитель". В результате виновник ДТП заплатил ему всего 190 юаней (26 долларов).



По китайским ценам, стоимость ремонта Ferrari F8 Spider может составить около 20 000 иен (2700 долларов).

