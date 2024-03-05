



Как потопили "Сергея Котова": новые детали и видео уничтожения корабля

По предварительным оценкам специалистов, патрульный корабль "Сергей Котов" РФ ЧФ не подлежит ремонту. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов.



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В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что атака на российский корабль "Сергей Котов" с 4 на 5 марта стала уже второй попыткой для его уничтожения. После первой оккупанты смогли отремонтировать корабль и снова поставить на воду, уточнил он в эфире "Радио Свобода".



"Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен. Почему в этот раз? Потому что охотились за ним не впервые и уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после ремонтных событий. "Сергей Котов" – это новый корабль, стоимость свыше 60 млн долларов", – рассказал он.



Кроме того, как уточнил представитель ГУР, удар по "Сергею Котову" – долгосрочная операция, к ней тщательно готовились.



"Всего было две атаки. И сегодняшняя не случайна, это долговременная операция и результат сам за себя говорит. Давайте так, условно пять прямых попаданий, случайно не встречаются", – отметил он.



Относительно экипажа, по словам Юсова, ситуация выясняется, есть погибшие и раненые, но есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться.



"По крайней мере, известно о 10 каретах скорой помощи, которые были вызваны врагом, то есть эвакуационная операция все же проводилась", – констатировал разведчик.



Юсов также рассказал, что на боевом дежурстве корабли такого типа стали в 2018 году.



"У врага на них были планы – размещение зенитно-ракетных комплексов на само судно и такие попытки были", – говорит он.



К слову, "Сергей Котов" примечателен тем, что он участвовал вместе с крейсером "Москва" в нападении на остров Змеиный.



"И собственно теперь приобщился к тому же крейсеру", – констатировал Юсов.



Как сообщал Mignews.ua, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Минобороны Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. Огненное поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость утопленного корабля составляет около 65 млн долл.







СПРАВКА: Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

"Сергей Котов" - третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Место базирования - Черноморский флот РФ.

Этот корабль был спущен на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. Он назван в честь советского военного моряка, участника Второй мировой войны, контр-адмирала Сергея Котова.

Согласно данным из открытых источников, ходовые испытания этого патрульного корабля начались в конце октября 2021 года. А 30 июля 2022 года, во время полномасштабной войны, он пополнил состав Черноморского флота.

К слову, всего в РФ насчитывалось четыре таких судна - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов.

Тактико-технические характеристики:

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 дней.

Экипаж: до 80 человек

Водоизмещение: 1300 тонн

Длина: 94 метра

Ширина: 14 метров

Осадка: 3,4 метра

Имеет два маршевых дизельных двигателя общей мощностью 34000 л.с.

Вооружение: