



Как Израиль превратился в рай для палестинских угонщиков



Несмотря на усиление полицейской и военной активности в Иудее и Самарии, бизнес угонщиков автомобилей из Израиля в автономию по-прежнему процветает.



Индустрия угона автомобилей превратилась в организованную, иерархически структурированную организацию, хорошо смазанную машину с многочисленными отделами, включая собственный отдел "обслуживания клиентов".



Согласно данным, собранным израильской службой отслеживания местоположения машин Pointer, в 2022 году количество попыток угона увеличилось на 155% по сравнению с прошлым годом.



Неразрывная цепь автомобильных угонов начинается с владельцев складов подержанных автозапчастей, объясняет генеральный директор компании Pointer Илан Гольдштейн. "Они рассылают заказы на необходимые запчасти и связываются с грабителями, которые, в свою очередь, отправляются на поиски деталей и соответствующих автомобилей".



После угона автомобиля вор стремится как можно быстрее добраться до одного из таких участков, обычно расположенных на территории, контролируемой палестинской автономией.



Эти угоны обычно характеризуются "диким и опасным" вождением, сказал Гольдштейн. "Они едут против направления движения и прорываются через блок-посты и контрольно-пропускные пункты".



Еще один метод - так называемые "фрилансеры" доставляют угнанные автомобили на лоты, где они торгуются о продаже ценных деталей.



В этом случае воры используют широко распространенную технику под названием "Двойник", когда они проникают в дом человека, чтобы украсть ключ от машины, а не пытаются проникнуть в автомобиль.



Другой вариант, которым пользуются воры, - это установить контакт с владельцем автомобиля и предложить ему продать машину обратно, что часто является заманчивой сделкой для владельцев, поскольку избавляет их от необходимости иметь дело со страховыми компаниями.



Рост числа краж автомобилей происходит на фоне операции ЦАХАЛа Волнорез, которая теоретически должна была значительно сократить число краж, поскольку грабителям с Западного берега будет сложнее попасть в Израиль. "Если бы судьи в Израиле присоединились к правоохранительным органам в деле надлежащего наказания виновных в краже автомобилей, возможно, это привело бы к снижению числа краж", - сказал Гольдштейн.



Смелость воров выражается не только в росте числа попыток краж, но и во времени, в которое они происходят.



В предыдущие годы воры обычно были наиболее активны с 22:00 вечера до раннего утра. Однако в 2022 году ситуация изменилась: теперь о попытках краж сообщается в течение всего дня.



Кроме того, в этом году они предпочитали центральные районы Израиля: Тель-Авив и его окрестности обогнали Шарон как район с наибольшим количеством краж автомобилей - 32% по сравнению с 25%.

