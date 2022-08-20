



Израильтянин нашел кусок змеи в пакете фасоли из супермаркета

Израильтянин обнаружил часть змеи в пакете с замороженной фасолью, которую выпускает компания Sunfrost. Сообщение об этом поступило в министерство здравоохранения Израиля.



Согласно информации Mako, минздрав подчеркнул, что на заводе Sunfrost в Мигдаль а-Эмеке могут быть нарушения правил безопасности производства.



В компании заверили, что все упаковки, которые находятся на заводе, будут проверены. Кроме того в Sunfrost подчеркнули, что кусок змеи, найденный в пакете с овощами, по мнению ветеринарной службы, не нес здоровью потребителя никакой угрозы.



Чуть позже компания все же отозвала серию замороженной фасоли.

