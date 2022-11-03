



Израильтяне требуют от нового правительства "не молчать о геноциде" в Иране

Израильские активисты после выборов в Кнессет призвали будущее правительство выступить против угнетения иранского народа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Я прошу новое правительство: не молчите о геноциде в Иране, помогайте, чем можете", — сказала одна из организаторов митинга, проведенного а знак солидарности с иранцами, лидер персидско-израильской общины и бывшая телеведущая Ширли Шамсян.

По ее словам, израильтяне, как народ, переживший Холокост, не могут хранить молчание по этому поводу.

"Акция протеста состоялась, потому что мир молчит. Это то, что причиняет им боль больше всего. Эта демонстрация была особенно важна для меня, потому что она показывает, что поддержка не является исключительной для одной общины или демографической группы даже в Израиле", — сказала писательница и активистка Эмили Шредер.