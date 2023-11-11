



Израиль подвергся обстрелу из Сирии: наносится ответный удар

Появились первые подробности относительно сирены ракетной тревоги, которая сработала ранее на Голанских высотах в Израиле.



По данным пресс-службы ЦАХАЛА, зафиксировано два пуска с территории Сирии.



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По предварительной информации, попадания пришлись на открытую местность. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



"ЦАХАЛ наносит удары по источнику атаки на сирийской территории", - сообщили израильские военные.



Тем временем, сирийские Telegram-канала сообщают, что обстрел велся проиранскими боевиками из сирийской провинции Даръа.



Стоит отметить, что в последний раз израильская территория подвергалась атакам из Сирии 29 октября.



