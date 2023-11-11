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Израиль подвергся обстрелу из Сирии: наносится ответный удар
11.11.2023 19:47 Алина Груднева

Израиль подвергся обстрелу из Сирии: наносится ответный удар

Появились первые подробности относительно сирены ракетной тревоги, которая сработала ранее на Голанских высотах в Израиле.

По данным пресс-службы ЦАХАЛА, зафиксировано два пуска с территории Сирии.

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По предварительной информации, попадания пришлись на открытую местность. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

"ЦАХАЛ наносит удары по источнику атаки на сирийской территории", - сообщили израильские военные.

Тем временем, сирийские Telegram-канала сообщают, что обстрел велся проиранскими боевиками из сирийской провинции Даръа.

Стоит отметить, что в последний раз израильская территория подвергалась атакам из Сирии 29 октября.

 

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