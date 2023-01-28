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Из-за сильного наводнения в Новой Зеландии затопило аэропорт
28.01.2023 03:34 Ольга Белозерова

Из-за сильного наводнения в Новой Зеландии затопило аэропорт

Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил свою работу из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями.

"Из-за серьезного сбоя, вызванного наводнением, ни внутренние, ни международные рейсы не будут прибывать и вылетать из аэропорта до полудня субботы, 28 января", - сообщили в аэропорту.

Как сообщает ВВС, в Окленде объявлено чрезвычайное положение, так как ливни привели к смещению домов, остановке движения и отключению электроэнергии в домах и на предприятиях.

На кадрах из аэропорта видно, что помещение затоплено.



 

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