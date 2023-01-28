



Из-за сильного наводнения в Новой Зеландии затопило аэропорт

Аэропорт Окленда в Новой Зеландии полностью остановил свою работу из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями.



"Из-за серьезного сбоя, вызванного наводнением, ни внутренние, ни международные рейсы не будут прибывать и вылетать из аэропорта до полудня субботы, 28 января", - сообщили в аэропорту.



Как сообщает ВВС, в Окленде объявлено чрезвычайное положение, так как ливни привели к смещению домов, остановке движения и отключению электроэнергии в домах и на предприятиях.



На кадрах из аэропорта видно, что помещение затоплено.







