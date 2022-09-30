



Из-за "референдумов": в Москве задержали беременную журналистку

В Москве на станции метро "Пионерская" задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву.

Об этом сообщает ВВС.

Журналистка отметила, что ее задержали из-за "референдума".

"Сначала сказали, что как призывника, но потом уточнили, что из-за "референдумов". Везут в ОВД Филевский парк, видимо, на воспитательную беседу", - сообщила Казанцева.

По данным издания, журналистка выступает выступает против войны в Украине. Она подписала письмо российских ученых и научных журналистов с требованием немедленно вывести войска РФ с украинской территории.