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Из-за "референдумов": в Москве задержали беременную журналистку
30.09.2022 14:22 Алина Груднева

Из-за "референдумов": в Москве задержали беременную журналистку

В Москве на станции метро "Пионерская" задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву.

 
Об этом сообщает ВВС.
 
Журналистка отметила, что ее задержали из-за "референдума".
 
"Сначала сказали, что как призывника, но потом уточнили, что из-за "референдумов". Везут в ОВД Филевский парк, видимо, на воспитательную беседу", - сообщила Казанцева.
 
По данным издания, журналистка выступает выступает против войны в Украине. Она подписала письмо российских ученых и научных журналистов с требованием немедленно вывести войска РФ с украинской территории.

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