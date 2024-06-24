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ISW: теракты в Дагестане могла совершить северокавказская ячейка ИГИЛ
24.06.2024 11:34 Алина Груднева

ISW: теракты в Дагестане могла совершить северокавказская ячейка ИГИЛ

Теракты в Дагестане, в результате которых погибли 15 правоохранителей и несколько гражданских, могла совершить северокавказская ячейка террористической организации ИГИЛ под названием "Вилаят Кавказ".

Такое мнение выразили аналитики из американского Института изучения войны.

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Согласно отчету ISW, после атаки российский филиал IS-K Al-Azaim Media похвалил "своих братьев с Кавказа".  Al-Azaim не взяла на себя ответственность за теракты. Аналитики считают, что сама отсылка на Кавказ свидетельствует о том, что за атаками стоит "Вилаят Кавказ".

Уточняется, что региональная антитеррористическая структура Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ранее предупреждала об активации этой группировки после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. В апреле "Вилаят Кавказ" усилила призывы к вербовке на Северном Кавказе.

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