



Иранские хакеры взломали сайт французского журнала Charlie Hebdo - СБ Microsoft

Хакерская группа, поддерживаемая иранским правительством, предположительно украла базу личных данных клиентов, принадлежащую французскому сатирическому журналу Charlie Hebdo, заявила в пятницу служба безопасности Microsoft.



Сайт журнала был взломан в начале января после того, как в нем была опубликована серия карикатур, негативно изображающих верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи. Карикатуры были частью кампании в СМИ, которая, по словам Charlie Hebdo, была направлена ​​на поддержку антиправительственных протестов в Иране.



Представитель пресс-службы Charlie Hebdo сказал, что у журнала нет комментариев по этому поводу "на данный момент".



Иран публично пообещал "эффективный ответ" на "оскорбительные" карикатуры и вызвал французского посла в Тегеране, а также прекратил деятельность Французского исследовательского института в Иране и заявил, что культурная деятельность Франции в стране переоценена.

اقدام توهین آمیز و خارج از نزاکت نشریه ای فرانسوی در انتشار کاریکاتور علیه مرجعیت دینی و سیاسی بدون پاسخ قاطع و موثر نخواهد بود. به دولت فرانسه اجازه نمیدهیم پا را از گلیم خود فراتر گذارد.آنها قطعا مسیر اشتباهی را انتخاب کرده اند. پیشتر این نشریه را در فهرست تحریمها قرار دادیم. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 4, 2023

Взлом и утечка данных с сайта Charlie Hebdo были частью более широкой операции по цифровому влиянию с использованием методов, соответствующих ранее выявленной деятельности, связанной с поддерживаемыми иранским государством хакерскими группами, говорится в отчете исследователей Microsoft. Ответственная за инцидент хакерская группировка — это та же группа, которую представители Министерства юстиции США ранее определили как проводившую "многостороннюю кампанию" по вмешательству в президентские выборы в США в 2020 году, заявила Microsoft. В то время Иран отверг эти претензии.На фоне критики Ираном карикатур на Хаменеи группа хакеров, называющая себя "Святые души", опубликовала на онлайн-форуме сообщение о том, что у них есть доступ к именам и контактным данным более 200 000 подписчиков Charlie Hebdo. В своем сообщении они сказали, что продадут информацию за 20 биткоинов (470 000 долларов США).Образец просочившихся данных был позже обнародован и подтвержден французской газетой Le Monde как подлинный."Эта информация может подвергнуть подписчиков журнала риску онлайн или физического нападения со стороны экстремистских организаций", — заявили в службе кибербезопасности Microsoft.Чтобы усилить свою деятельность, иранские хакеры использовали учетные записи Twitter с поддельными или украденными личными данными для критики карикатур Хаменеи. По сообщению Microsoft, два аккаунта, выдававшие себя за редактора Charlie Hebdo и руководителя технического отдела, также опубликовали просочившиеся данные до того, как их заблокировал Twitter.Twitter отказался комментировать ситуацию с фейковыми аккаунтами сотрудников журнала.