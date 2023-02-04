Иранские хакеры взломали сайт французского журнала Charlie Hebdo - СБ Microsoft
Хакерская группа, поддерживаемая иранским правительством, предположительно украла базу личных данных клиентов, принадлежащую французскому сатирическому журналу Charlie Hebdo, заявила в пятницу служба безопасности Microsoft.
Сайт журнала был взломан в начале января после того, как в нем была опубликована серия карикатур, негативно изображающих верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи. Карикатуры были частью кампании в СМИ, которая, по словам Charlie Hebdo, была направлена на поддержку антиправительственных протестов в Иране.
Представитель пресс-службы Charlie Hebdo сказал, что у журнала нет комментариев по этому поводу "на данный момент".
Иран публично пообещал "эффективный ответ" на "оскорбительные" карикатуры и вызвал французского посла в Тегеране, а также прекратил деятельность Французского исследовательского института в Иране и заявил, что культурная деятельность Франции в стране переоценена.
Взлом и утечка данных с сайта Charlie Hebdo были частью более широкой операции по цифровому влиянию с использованием методов, соответствующих ранее выявленной деятельности, связанной с поддерживаемыми иранским государством хакерскими группами, говорится в отчете исследователей Microsoft. Ответственная за инцидент хакерская группировка — это та же группа, которую представители Министерства юстиции США ранее определили как проводившую "многостороннюю кампанию" по вмешательству в президентские выборы в США в 2020 году, заявила Microsoft. В то время Иран отверг эти претензии.
На фоне критики Ираном карикатур на Хаменеи группа хакеров, называющая себя "Святые души", опубликовала на онлайн-форуме сообщение о том, что у них есть доступ к именам и контактным данным более 200 000 подписчиков Charlie Hebdo. В своем сообщении они сказали, что продадут информацию за 20 биткоинов (470 000 долларов США).
Образец просочившихся данных был позже обнародован и подтвержден французской газетой Le Monde как подлинный.
"Эта информация может подвергнуть подписчиков журнала риску онлайн или физического нападения со стороны экстремистских организаций", — заявили в службе кибербезопасности Microsoft.
Чтобы усилить свою деятельность, иранские хакеры использовали учетные записи Twitter с поддельными или украденными личными данными для критики карикатур Хаменеи. По сообщению Microsoft, два аккаунта, выдававшие себя за редактора Charlie Hebdo и руководителя технического отдела, также опубликовали просочившиеся данные до того, как их заблокировал Twitter.
Twitter отказался комментировать ситуацию с фейковыми аккаунтами сотрудников журнала.