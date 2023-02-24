



Иран закроет британское посольство: названа "неожиданная" причина

Иран намерен закрыть британское посольство в Тегеране, которое обвиняет режим в том, что тот замышлял нападения на евреев и иранских активистов, выступающих против режима в Великобритании.



Об этом сообщает Jewish Chronicle.



Более того, режим намерен ввести "новые санкции" против Великобритании из-за ее поддержки евреев. На этой неделе министр безопасности Великобритании Том Тугендхат подтвердил показания французского журналиста-еврея о том, что Иран "наносит на карту" общины еврейской диаспоры, которые будут атакованы отрядами убийц.



"В период с 2020 по 2022 год Иран пытался собрать разведданные об проживающих в Великобритании израильтянах и евреях. Мы считаем, что эта информация была подготовкой к будущим смертоносным операций. Мы знаем, что иранские спецслужбы работают с организованными преступными группировками, и я могу заверить, что мы будем преследовать любого, кто с ними работает", - сказал он, выступая перед британским парламентом.



На секретной встрече присутствовали послы из ОАЭ, Омана, Кувейта и Омана. По словам источника, на встрече иранские официальные лица заявили, что режим готов ввести ряд новых санкций в ответ на признание Великобританией иранского заговора.