Иран: приговоренный к казни экс-чиновник причастен к убийству Фахризаде
Бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Ирана, приговоренный к смертной казни по обвинению в "шпионаже" в пользу Великобритании, причастен к убийству "отца ядерной программы" Исламской Республики Мохсена Фахризаде.
Такую информацию обнародовало информагентство IRNA.
Речь идет об основателе Центра стратегических исследований, экс-главе оборонного ведомства Али-Резе Акбари, которого приговорили 11 января.
Утверждается, что он принимал участие в планировании убийства 59-летнего ученого-ядерщика, ликвидированного недалеко от Тегерана в 2020 году.
В записи, опубликованной сегодня, 54-летний Акбари якобы признается в приписываемых ему преступлениях перед камерой и описывает, как он работал с британской разведкой МИ-6.
"Меня спросили, важен ли Фахризде в ядерном проекте, и я ответил утвердительно. Я предоставил информацию о нем и других людях, участвующих в ядерной программе", — сказал он.
🎥 اکبری چگونه شهید فخری زاده را لو داد؟— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) January 12, 2023
ماموریت های MI6 برای ابرجاسوس pic.twitter.com/TPE2EI48yv