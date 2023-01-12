



Иран: приговоренный к казни экс-чиновник причастен к убийству Фахризаде

Бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Ирана, приговоренный к смертной казни по обвинению в "шпионаже" в пользу Великобритании, причастен к убийству "отца ядерной программы" Исламской Республики Мохсена Фахризаде.



Такую информацию обнародовало информагентство IRNA.



Речь идет об основателе Центра стратегических исследований, экс-главе оборонного ведомства Али-Резе Акбари, которого приговорили 11 января.



Утверждается, что он принимал участие в планировании убийства 59-летнего ученого-ядерщика, ликвидированного недалеко от Тегерана в 2020 году.



В записи, опубликованной сегодня, 54-летний Акбари якобы признается в приписываемых ему преступлениях перед камерой и описывает, как он работал с британской разведкой МИ-6.



"Меня спросили, важен ли Фахризде в ядерном проекте, и я ответил утвердительно. Я предоставил информацию о нем и других людях, участвующих в ядерной программе", — сказал он.

