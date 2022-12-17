



Иран: арестована известная актриса, поддерживавшая протесты

Власти Ирана арестовали одну из самых известных актрис страны после того, как она выразила солидарность с антиправительственными демонстрантами.



Таране Алидусти — одна из самых успешных актрис Ирана. Она снялась в фильме "Коммивояжер", получившем премию "Оскар" в 2016 году как лучший международный полнометражный фильм.



В посте в Instagram на прошлой неделе она осудила казнь мужчины за его участие в протестах.



В своем посте 38-летняя актриса раскритиковала некоторые международные организации за то, что они не выступили против казни Мохсена Шекари.



Власти повесили его после того, как они обвинили в том, что он был "бунтовщиком", который в сентябре заблокировал главную дорогу в Тегеране и ранил члена военизированных формирований мачете.



"Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, является позором для человечества", — написала она.



По сообщениям государственных СМИ, Таране Алидусти была задержана по обвинению в "распространении лжи" о протестном движении, охватившем страну.



Согласно сообщению в Telegram-аккаунте государственного информационного агентства IRNA, она была арестована полицией за непредоставление "каких-либо документов, соответствующих ее утверждениям".



После начала протестного движения Алидусти стала открыто критиковать попытки иранского правительства подавить общенациональные беспорядки, вызванные смертью Махсы Амини, задержанной полицией в сентябре.



В ноябре она привлекла к себе внимание, опубликовав в Instagram свою фотографию без хиджаба в знак солидарности с демонстрантами.



Недавно ее аккаунт в Instagram, на который подписано более восьми миллионов человек, был удален.

