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Индия: убит бывший член парламента, осужденный за заговор с похищением людей
16.04.2023 08:34 Евгения Маркова

Индия: убит бывший член парламента, осужденный за заговор с похищением людей

Бывший индийский политик и его брат были застрелены в субботу, когда их сопровождала полиция по пути в ближайшую больницу для осмотра. Атик Ахмед был заключен в тюрьму за заговор с целью похищения людей.

Как сообщает The Times of India, Ахмеда, который был депутатом в индийском парламенте с 2004 по 2009 год, везли в больницу в Праяградже, когда его окружили журналисты, пытавшиеся взять у него интервью .

Ахмед и его брат Ашраф были застрелены, а полиция арестовала двух подозреваемых и предполагаемого сообщника, которые выдавали себя за журналистов.

Свидетели сообщили, что слышали не менее 14 выстрелов примерно за 22 секунды. 

Эта новость появилась после того, как сын-подросток Ахмеда Асад был убит в перестрелке с полицией в начале этой недели вместе с еще одним мужчиной.
Местные новостные агентства описали Ахмеда как "заключенного в тюрьму гангстера" и "гангстера, ставшего политиком".

В прошлом месяце он утверждал в петиции в Верховный суд страны, что полиция угрожала его жизни.
 

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