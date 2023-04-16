



Индия: убит бывший член парламента, осужденный за заговор с похищением людей

Бывший индийский политик и его брат были застрелены в субботу, когда их сопровождала полиция по пути в ближайшую больницу для осмотра. Атик Ахмед был заключен в тюрьму за заговор с целью похищения людей.



Как сообщает The Times of India, Ахмеда, который был депутатом в индийском парламенте с 2004 по 2009 год, везли в больницу в Праяградже, когда его окружили журналисты, пытавшиеся взять у него интервью .



Ахмед и его брат Ашраф были застрелены, а полиция арестовала двух подозреваемых и предполагаемого сообщника, которые выдавали себя за журналистов.



Свидетели сообщили, что слышали не менее 14 выстрелов примерно за 22 секунды.



Эта новость появилась после того, как сын-подросток Ахмеда Асад был убит в перестрелке с полицией в начале этой недели вместе с еще одним мужчиной.

Местные новостные агентства описали Ахмеда как "заключенного в тюрьму гангстера" и "гангстера, ставшего политиком".



В прошлом месяце он утверждал в петиции в Верховный суд страны, что полиция угрожала его жизни.

