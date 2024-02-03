Индийская полиция освободила голубя-шпиона
Голубь, подозреваемый в том, что он "китайский шпион", был освобожден индийской полицией после восьми месяцев, проведенных в "птичьей тюрьме".
Птица была поймана в Мумбаи в мае 2023 года с двумя кольцами, привязанными к лапкам, на которых были написаны слова, похожие на китайские.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Полиция заподозрила, что птица причастна к шпионажу, и отправила ее в ветеринарную клинику.
После расследования выяснилось, что голубь был тайваньской гоночной птицей, которая добралась до Индии.
С разрешения полиции птицу передали в Бомбейское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, врачи которого освободили ее.
Это не первый случай, когда птица попадает под подозрение полиции в Индии.
В 2020 году полиция Кашмира отпустила голубя, принадлежавшего пакистанскому рыбаку, после того как в ходе расследования выяснилось, что птица, перелетевшая через границу между странами, не была шпионом.
В 2016 году другой голубь был взят под стражу после того, как у него нашли записку с угрозами в адрес премьер-министра Индии Моди.