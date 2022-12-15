



ICL заплатит 115 миллионов шекелей за загрязнение Нахаль Ашалим

ICL – предприятие по добыче фосфатов Rotem Amfert заплатит 115 миллионов шекелей на восстановление Нахаль Ашалим и компенсацию населению за причиненный ущерб окружающей среде. Это будет самая большая сумма, которую когда-либо выплачивали в Израиле за ущерб окружающей среде в результате загрязнения.



Сумма была согласована в рамках группового иска, поданного Управлением природы и парков Израиля и представителями общественности, и трехлетнего арбитража, урегулирование подлежит утверждению окружным судом Беэр-Шевы.



Загрязнение произошло в 2017 году после обрушения стен резервуара для сточных вод на заводе Rotem в Негеве. В русло Нахаль Ашалим в течение 48 часов обрушился массивный оползень кислотных сточных вод, который растянулся на 20 километров. Сточные воды нанесли серьезный экологический ущерб флоре и фауне. До июня 2020 года ручей оставался закрытым для посетителей.



В 2018 году прокуратура Южного округа в сотрудничестве с Управлением природы и парков совместно с Министерством охраны окружающей среды подала запрос на утверждение группового иска от имени всех жителей Государства Израиль.



Генеральный директор Rotem Amfert Илан Баркай сказал: “Это было неприятное и досадное событие в истории Rotem, за которое мы взяли на себя полную ответственность и пришли к соглашению относительно соответствующей компенсации. Компания предприняла срочные меры для немедленной реабилитации района, и за эти годы мы сделали все возможное, чтобы извлечь из этого уроки”.



Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг сказала: “Подписанное соглашение обеспечивает экологическую справедливость для жителей и окружающей среды. Министерство охраны окружающей среды. Компенсационные деньги, выплаченные компанией-загрязнителем, будут использованы для продолжения проведения восстановительных работ на реке, в заповеднике и в их окрестностях, наряду с компенсацией за экологический ущерб, причиненный населению”.