



Hyundai и Kia отзывают почти 92 000 автомобилей из-за дефекта масляного насоса

Дочерние корейские автопроизводители отзывают почти 92 000 автомобилей в США, потому что электронный контроллер в масляном насосе может перегреться и вызвать пожар. Hyundai и Kia также просят владельцев парковать машины подальше от строений, пока не будет произведен ремонт.



Отзыву подлежат некоторые автомобили Hyundai Palisade, а также некоторые автомобили Tucson, Sonata, Elantra и Kona 2023 года выпуска. Автомобили Kias с дефектом включают модели Soul и Sportage 2023 года, а также некоторые автомобили Seltos 2023 года.



Компании сообщили в документах, опубликованных в четверг регулирующими органами США, что конденсатор на печатной плате в сборе масляного насоса для трансмиссии мог быть поврежден поставщиком во время производства. Это может вызвать короткое замыкание и увеличить риск возгорания.

Kia говорит, что у нее есть шесть сообщений о плавлении компонентов. Инцидентов, приведших к пожарам или травмам пока не зафиксировано. Hyundai заявляет, что подтвердила четыре "инцидента перегрева" без пострадавших.



Дилеры проверят и при необходимости заменят контроллер масляного насоса. Владельцы Hyundai будут уведомлены письмом 25 сентября. Kia уведомит владельцев, начиная с 28 сентября.

