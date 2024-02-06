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Хуситы повредили британское грузовое судно у берегов Йемена
06.02.2024 07:12 Алина Груднева

Хуситы повредили британское грузовое судно у берегов Йемена

Во вторник, 6 февраля, принадлежащее Великобритании грузовое судно было повреждено в результате атаки беспилотника у берегов Йемена.

Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

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Уточняется, что судно шло под флагом Барбадоса. В результате атаки, оно получило незначительные повреждения по левому борту, пострадавших нет.

Атака была совершена в 57 морских милях к западу от порта Ходейда в Йемене. 

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