



Хуситы повредили британское грузовое судно у берегов Йемена

Во вторник, 6 февраля, принадлежащее Великобритании грузовое судно было повреждено в результате атаки беспилотника у берегов Йемена.



Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).



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Уточняется, что судно шло под флагом Барбадоса. В результате атаки, оно получило незначительные повреждения по левому борту, пострадавших нет.



Атака была совершена в 57 морских милях к западу от порта Ходейда в Йемене.