



Хуситы атаковали очередной нефтяной танкер

Йеменские хуситы в очередной раз обстреляли нефтяной танкер недалеко от побережья портового города Ходейда.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Танкер шел под флагом Маршалловых островов. Атакованное судно не принадлежало Соединенным Штатам.



По словам капитана корабля, возле борта прогремели два взрыва. Танкер не получил повреждений. Члены экипажа не пострадали.



Ранее Центральное командование США сообщило, что хуситы запустили по кораблю в Красном море противокорабельную баллистическую ракету.