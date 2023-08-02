



Хаос на испанском пляже: голодные кабаны грабят туристов

Туристы на популярном испанском пляже были немного шокированы, когда дикие кабаны начали рыться в их вещах.



Группа из примерно шести кабанов рылась в сумках, вероятно, в поисках еды и воды, к востоку от Марбельи на побережье Коста-дель-Соль.



Дикие кабаны стали обычным явлением во многих городах, поскольку городское развитие вторгается в их естественную среду обитания. И это не первый раз, когда их видят на пляжах Коста, хотя до сих пор в этом году в Испании сообщения о появлении диких животных касались в основном морских обитателей - акул и вездесущих медуз.

