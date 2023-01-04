



Google заявляет, что регулятор Индии скопировал антимонопольный указ ЕС

Google заявил, что индийский орган по надзору за конкуренцией "скопировал" части решения ЕС, чтобы оштрафовать компанию. Технологический гигант заявил об этом при подаче заявления в индийский апелляционный суд.



В октябре индийский регулятор оштрафовал Google на 13 миллиардов рупий (157 миллионов долларов) за использование своей платформы Android для доминирования на рынке. Суд рассмотрит апелляцию Google против штрафа в среду.



Комиссия по конкуренции Индии (CCI) обвинила Google в заключении "односторонних соглашений" с производителями смартфонов, чтобы обеспечить доминирование своих приложений.



Согласно заявлению, поданному в Апелляционный суд, Google утверждает, что следственное подразделение CCI представило "доказательства из Европы, которые не были изучены в Индии". В нем также говорится, что было "более 50 случаев копирования" из постановления Европейской комиссии.



Вынося постановление о штрафе 20 октября, CCI заявила, что Google "злоупотребляет" лицензированием своей операционной системы Android для ряда смартфонов, поиска в Интернете, просмотра и видеохостинга.



В нем говорилось, что Google заключает принудительные соглашения с производителями в этой области, чтобы гарантировать использование их набора приложений, таких как Google Chrome, YouTube, Google Maps и другие. Это, по словам CCI, душило конкуренцию и давало Google непрерывный доступ к данным о потребителях и прибыльным рекламным возможностям.



Google сталкивается с серией антимонопольных дел в Индии, и власти также расследуют его поведение на рынке смарт-телевизоров и его систему платежей в приложениях.

