



Гонконг назначил цену за головы сбежавших на Запад активистов

Полиция Гонконга в понедельник, 3 июля, предложила вознаграждение в размере 1 млн гонконгских долларов (128 000 долларов США) за информацию, ведущую к аресту любого из восьми продемократических активистов и бывших законодателей, бежавших на Запад.



Восьмерых активистов обвиняют в различных правонарушениях в соответствии с законом о национальной безопасности, в том числе в подстрекательстве к сепаратизму и сговоре с иностранными державами. Сейчас считается, что они живут в Америке, Австралии и Великобритании. По крайней мере, одному из них, Натану Лоу, было предоставлено убежище в Великобритании. Другой, Кевин Ям, является гражданином Австралии.



Большинство из них оказались надоедливыми критиками правительства, пока они были в изгнании. Стив Ли, суперинтендант полиции, который обнародовал схему вознаграждения, отметил, что некоторые призывали к санкциям в отношении Гонконга. Такая кампания может быть совершенно законной в странах, которые теперь активисты называют своим домом, но одним из многих спорных аспектов закона о национальной безопасности является его экстерриториальность. Гонконг претендует на право преследовать в судебном порядке не только тех, кому предъявлены обвинения на его собственной территории, но и любого, независимо от национальности, кого он считает нарушившим закон о безопасности в любой стране.



Те, за чью голову назначена награда, сейчас не чувствуют себя в особой опасности. Страны, принявшие активистов, вряд ли от них откажутся. Три правительства осудили действия Гонконга и заявили о своей приверженности свободе слова.



Правительство Гонконга все больше раздражают придирки Запада к закону о национальной безопасности, согласно которому 260 человек (включая оппозиционных политиков и журналистов) были арестованы, а газеты закрыты. Правительство с особым презрением относится к Британии, которая приняла около 150 000 заявлений на получение визы от жителей Гонконга по специальной схеме с момента введения закона о безопасности.