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Голый мужчина выскочил на алтарь Собора Святого Петра в Ватикане
02.06.2023 10:10 Ирина Демьянова

Голый мужчина выскочил на алтарь Собора Святого Петра в Ватикане

В четверг вечером в Соборе Святого Петра в Ватикане мужчина разделся догола и вылез на главный алтарь храма в знак протеста против войны в Украине. 

Об этом сообщило издание Il Messaggero.

Сцену протеста сняли на мобильные телефоны пораженные посетители и распространили в социальных сетях.

Как пишет издание, мужчина молниеносным прыжком сумел подняться на главный алтарь, раздевшись полностью догола.

Присутствующие вместе с жандармами немедленно вмешались и заставили мужчину снова одеться, доставив его в жандармерию для допроса и идентификации.

Во время своего протеста мужчина сказал, что страдает из-за детей, которые погибают под российскими бомбами в Украине. Как стало известно изданию, автор этого неоднозначного жеста страдал от сильной депрессии, вплоть до того, что наносил себе микрораны ногтями. 

 

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