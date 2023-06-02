



Голый мужчина выскочил на алтарь Собора Святого Петра в Ватикане

В четверг вечером в Соборе Святого Петра в Ватикане мужчина разделся догола и вылез на главный алтарь храма в знак протеста против войны в Украине.



Об этом сообщило издание Il Messaggero.



Сцену протеста сняли на мобильные телефоны пораженные посетители и распространили в социальных сетях.



Как пишет издание, мужчина молниеносным прыжком сумел подняться на главный алтарь, раздевшись полностью догола.



Присутствующие вместе с жандармами немедленно вмешались и заставили мужчину снова одеться, доставив его в жандармерию для допроса и идентификации.



Во время своего протеста мужчина сказал, что страдает из-за детей, которые погибают под российскими бомбами в Украине. Как стало известно изданию, автор этого неоднозначного жеста страдал от сильной депрессии, вплоть до того, что наносил себе микрораны ногтями.



