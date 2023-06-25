



Героиновая эпидемия в Тель-Авиве



В последние недели улицы Тель-Авива и Яффо заполонил героин, и полиция считает, что причиной этого является рост спроса среди потребителей наркотиков.



В настоящее время наркотик контрабандой доставляется из Иордании и Ливана при покровительстве сирийских солдат, которые получают большие комиссионные от наркодилеров в обмен на то, что они закрывают глаза на контрабанду.



За последний месяц полиция изъяла около двух килограммов героина, в основном в районе Южного Тель-Авива и Яффо, где работают наркостанции, нанимающие курьеров для доставки наркотиков клиентам.



На прошлой неделе сотрудники окружной полиции Тель-Авива арестовали 36-летнего жителя Бней-Брака, у которого было обнаружено 86 доз наркотика, готовых к немедленному распространению и продаже, завернутых в нейлон, и изъята сумма в 2000 шекелей, которую он получил от потребителей, которым продавал наркотик.



"Героин - один из самых тяжелых наркотиков, контрабандой ввозимых в Израиль. Героин был самым востребованным в 1980-х и 1990-х годах и стал причиной смерти сотен, может быть даже тысяч потребителей тяжелых наркотиков", - сказал сотрудник полицейской разведки, - "Героин подмешивался торговцами в крысиный яд и стиральный порошок, чтобы нарастить объем и получить сумасшедшую прибыль за счет тех несчастных потребителей, которые не знали, что вводят в организм яд, способный привести к смерти".



"Наша цель - предотвратить проникновение этого смертельного наркотика в Израиль и его распространение среди потребителей на улицах - в основном наркоманов и тех, кто ищет замену наркотику “Доза”, в то время кокаин значительно дороже героина", - подчеркнул офицер.