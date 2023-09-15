



Германия отказалась принимать тысячи беженцев, заполонивших Италию

Федеральное правительство Германии приостановило действие механизма по приему беженцев с территории Италии. Это произошло на фоне введения чрезвычайного положения на небольшом итальянском острове Лампедуза, куда за последние месяцы нелегально прибыли десятки тысяч беженцев из Северной Африки.



Вместе с тем, правительство Италии отказывается принимать беженцев в соответствии с Дублинскими правилами, которые предусматривают, что ответственность за мигранта несет та страна, в которой он оказался. Раньше решить эту проблему помогала Германия: таким образом в ФРГ из Италии приехало более тысячи человек, сообщает Bild.



Тем временем ситуация на острове Лампедуза ухудшается: сотни мигрантов пытаются прорваться через ограждения и покинуть порт. Также возникают проблемы со снабжением беженцев едой и питьевой водой.



Власти итальянского средиземноморского острова Лампедуза бьют тревогу в связи с наплывом тысяч мигрантов, сообщает газета Le Figaro.



Официальный представитель итальянского Красного Креста Франческа Базиле сообщила, что "около 6 тысяч человек" прибыли накануне "на 120 различных судах" на Лампедузу за 24 часа.



В свою очередь газета Corriere della Sera насчитала около 7 тыс. мигрантов, высадившихся на острове за сутки.



Центр по приему мигрантов на Лампедузе, рассчитанный на 400 мест, не в состоянии принять всех прибывших.



Итальянской полиции пришлось несколько раз вмешиваться, чтобы сдержать сотни мигрантов, требовавших, чтобы им дали покинуть причал.



Глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что правительство "сделает все необходимое, чтобы помочь жителям Лампедузы и продолжающим прибывать на остров мигрантам". Цель властей теперь в том, чтобы постепенно переместить прибывающих в другие итальянские города для снижения нагрузки на остров. Ставшая с 2017 года "горячей точкой" Средиземноморья Лампедуза, тем не менее, редко испытывала наплыв мигрантов подобной интенсивности.



За первые шесть месяцев 2023 года более 2 тысяч человек, в том числе 289 детей, погибли при попытках пересечь Средиземное море. По данным МВД Италии, с начала года в страну по морю прибыло около 118,5 тысяч мигрантов.