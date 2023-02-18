



Футболист Кристиан Атсу найден мертвым после землетрясения в Турции

Футболист Кристиан Атсу был найден мертвым под обломками своего дома почти через две недели после землетрясения в Турции, подтвердил его агент.



31-летний игрок сборной Ганы выступал за команды Премьер-лиги "Эвертон", "Челси" и "Ньюкасл".



Атсу пропал без вести после землетрясения 6 февраля, в результате которого обрушилась его квартира в городе Хатай.



Его клуб "Хатайспор" первоначально сообщил, что футболиста "с травмами" достали из-под завалов, но через день эту информацию опровергли.



"С тяжелым сердцем я должен объявить всем доброжелателям, что, к сожалению, тело Кристиана Атсу было обнаружено сегодня утром", — написаа в Твиттере в субботу его агент Нана Сечере..

It is with the heaviest of hearts that I have to announce to all well wishers that sadly Christian Atsu’s body was recovered this morning



My deepest condolences go to his family and loved ones. I would like to take this opportunity to thank everyone for their prayers and support — Nana Sechere (@iAmNana7) February 18, 2023

Başımız sağ olsun.



Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

Ацу присоединился к турецкой команде высшего дивизиона "Хатайспор" в сентябре 2022 года и забил победный гол в матче Суперлиги 5 февраля.Известно, что в результате землетрясений и подземных толчков на юге Турции и севере Сирии погибло более 45 000 человек.