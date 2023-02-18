Футболист Кристиан Атсу найден мертвым после землетрясения в Турции
Футболист Кристиан Атсу был найден мертвым под обломками своего дома почти через две недели после землетрясения в Турции, подтвердил его агент.
31-летний игрок сборной Ганы выступал за команды Премьер-лиги "Эвертон", "Челси" и "Ньюкасл".
Атсу пропал без вести после землетрясения 6 февраля, в результате которого обрушилась его квартира в городе Хатай.
Его клуб "Хатайспор" первоначально сообщил, что футболиста "с травмами" достали из-под завалов, но через день эту информацию опровергли.
"С тяжелым сердцем я должен объявить всем доброжелателям, что, к сожалению, тело Кристиана Атсу было обнаружено сегодня утром", — написаа в Твиттере в субботу его агент Нана Сечере..
Ацу присоединился к турецкой команде высшего дивизиона "Хатайспор" в сентябре 2022 года и забил победный гол в матче Суперлиги 5 февраля.
Известно, что в результате землетрясений и подземных толчков на юге Турции и севере Сирии погибло более 45 000 человек.