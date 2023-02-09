



Землетрясение в Турции: до сих пор не найден известный футболист

По состоянию на 8 февраля, спасатели до сих пор не нашли под завалами в Турции после землетрясения нападающего футбольного клуба "Хатайспор" Кристиана Атсу.



Об этом сообщил его агент Нана Сечере в комментарии ВВС.



"Мы делаем все возможное, чтобы найти Кристиана. После вчерашнего сообщения клуба о том, что Кристиана вытащили живым Экс-игрок Челси найден живым после землетрясения в Турции – нескольких футболистов тоже спасли из-под завалов, нам еще предстоит подтвердить его местонахождение", - сказал он.



Опровергая информацию о том, что Атсу был найден живым и здоровым, о чем ранее появилась информация, он задался вопросом:

"Как вы считаете, я бы не рассказал об этом, если бы он действительно был в больнице? Пожалуйста, не утверждайте, что он выжил. Сейчас нам об этом неизвестно", – подчеркнул Сечере.