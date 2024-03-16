



ФСБ задержала украинского "агента" за планирование теракта на железной дороге

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила в субботу, 16 марта что задержала 61-летнего россиянина за планирование теракта по заказу Украины на узле Транссибирской магистрали в Свердловской области на Урале, передает государственное информационное агентство ТАСС.



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ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщает, что мужчина был завербован киевскими спецслужбами в украинском городе Львове и переправлен в Россию. В ведомстве сообщили, что он признался в предъявленных обвинениях и сотрудничает со следствием.

