



ФСБ: пресечено покушение на Симоньян и Собчак

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила подготовку убийства главного редактора прокремлевского издания RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ.



По данным ФСБ, в Москве и Рязанской области были задержаны члены "Параграф-88", которые якобы проводили разведку по адресам работы и проживания обеих журналисток.



У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты, наручники, средства связи и компьютеры. Уточняется, что подозреваемые признались в том, что готовили покушения за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждую убитую.



"СК РФ в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской", - добавили в ФСБ.



