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Ford признал наличие опасной уязвимости в своих авто: список моделей
13.08.2023 22:33 Наталья Богинская

Ford признал наличие опасной уязвимости в своих авто: список моделей

Компания Ford признала уязвимость своей мультимедийной системы SYNC3, которая используется в автомобилях марки Ford и Lincoln. Злоумышленники могут получить доступ к ней через Wi-Fi.

SYNC3 – это современная информационно-развлекательная система, поддерживающая точки доступа Wi-Fi в автомобиле, подключение к телефону, голосовые команды, посторонние программы и многое другое.

В компании объяснили, что уязвимость существует в следующих моделях:

  • Ford EcoSport (2021-2022)
  • Ford Escape (2021-2022)
  • Ford Bronco Sport (2021-2022)
  • Ford Explorer (2021-2022)
  • Форд Маверик (2022)
  • Ford Expedition (2021)
  • Форд Ranger (2022)
“Находящийся в зоне действия беспроводной сети потенциально уязвимого устройства злоумышленник может получить возможность перезаписать память хост-процессора, который выполняет драйвер MCP”, – сообщили в компании.

При этом Ford подчеркивает, что уязвимость "может влиять на данные, но не безопасность движения". Эксперты предлагают перестраховаться и отключить Wi-Fi в автомобиле до обновления системы, которое в Ford обещают выпустить в ближайшее время.

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