Ford признал наличие опасной уязвимости в своих авто: список моделей
Компания Ford признала уязвимость своей мультимедийной системы SYNC3, которая используется в автомобилях марки Ford и Lincoln. Злоумышленники могут получить доступ к ней через Wi-Fi.
SYNC3 – это современная информационно-развлекательная система, поддерживающая точки доступа Wi-Fi в автомобиле, подключение к телефону, голосовые команды, посторонние программы и многое другое.
В компании объяснили, что уязвимость существует в следующих моделях:
- Ford EcoSport (2021-2022)
- Ford Escape (2021-2022)
- Ford Bronco Sport (2021-2022)
- Ford Explorer (2021-2022)
- Форд Маверик (2022)
- Ford Expedition (2021)
- Форд Ranger (2022)
При этом Ford подчеркивает, что уязвимость "может влиять на данные, но не безопасность движения". Эксперты предлагают перестраховаться и отключить Wi-Fi в автомобиле до обновления системы, которое в Ford обещают выпустить в ближайшее время.