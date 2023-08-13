



Ford признал наличие опасной уязвимости в своих авто: список моделей

Компания Ford признала уязвимость своей мультимедийной системы SYNC3, которая используется в автомобилях марки Ford и Lincoln. Злоумышленники могут получить доступ к ней через Wi-Fi.



SYNC3 – это современная информационно-развлекательная система, поддерживающая точки доступа Wi-Fi в автомобиле, подключение к телефону, голосовые команды, посторонние программы и многое другое.



В компании объяснили, что уязвимость существует в следующих моделях:

Ford EcoSport (2021-2022)

Ford Escape (2021-2022)

Ford Bronco Sport (2021-2022)

Ford Explorer (2021-2022)

Форд Маверик (2022)

Ford Expedition (2021)

Форд Ranger (2022)

“Находящийся в зоне действия беспроводной сети потенциально уязвимого устройства злоумышленник может получить возможность перезаписать память хост-процессора, который выполняет драйвер MCP”, – сообщили в компании.При этом Ford подчеркивает, что уязвимость "может влиять на данные, но не безопасность движения". Эксперты предлагают перестраховаться и отключить Wi-Fi в автомобиле до обновления системы, которое в Ford обещают выпустить в ближайшее время.