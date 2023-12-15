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Еще одна судоходная компания прекращает проход через Красное море
15.12.2023 19:10 Алина Груднева

Еще одна судоходная компания прекращает проход через Красное море

Немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd тоже решила прекратить проход через Красное море.

По данным Sky News, такая мера будет действовать как минимум до понедельника.

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После проведения оценки, компания примет решение, стоит ли продлять запрет.

Ранее об аналогичном решении из-за атак йеменских хути на корабли в Красном море приняла крупнейшая судоходная компания в мире, датская Maersk.

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