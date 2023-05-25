



Чемпионка Израиля Светлана Гнездилова получила 5,5 лет за секс-торговлю

Бывшая международная спортсменка и рекордсменка Израиля Светлана Гнездилова в семиборье Светлана Гнездилова была приговорена в среду к пяти с половиной годам тюремного заключения за управление сетью торговли людьми, которая вербовала женщин из-за границы для проституции. 51-летняя Гнездилова была признана окружным судом Тель-Авива виновной в сутенерстве и финансовых преступлениях три месяца назад. Согласно обвинениям, она в течение пяти лет занималась торговлей людьми в Тель-Авиве под видом предоставления услуг массажа.



Суд также оштрафовал Гнездилову на 100 000 шекелей. Осужденная отвергла выдвинутые против нее обвинения.



Прокуратура доказала, что Гнездилова нанимала женщин из Израиля и других стран для оказания секс-услуг. За любую женщину, привезенную в Израиль, Гнездилова платил вербовщику комиссию в размере 1000 шекелей. Сеть борделей работала методично и в соответствии со строгими правилами, говорится в обвинительном заключении. В каждую смену проститутка обслуживала от одного до 20 клиентов, при этом каждая смена проходила в разных квартирах.

Проститутки получали 250 шекелей за клиента, с которых Гнездилова брала по 150 шекелей. По словам обвинения, когда клиенты давали чаевые за услугу, Гнездилова также отнимала их большую часть.



Согласно данным прокуратуры, Гнездилова был менеджером сети торговцев людьми, отвечая за поиск и аренду квартир, которые служили борделями, вербовку женщин за границей через интернет-рекламу, встречи с ними и убеждение их стать проститутками. Она инструктировала женщин, как избежать подозрений властей, используя вымышленные имена и легенды для прикрытия, и как вести себя, если появятся полицейские.



В 2017 году Гнездиловой были предъявлены обвинения в управлении сетью торговцев людьми, которые были сняты в январе 2020 года после того, как прокуратура сочла доказательства по делу недостаточными.



Светлана Гнездилова родилась в Украине и переехала в Израиль в 1996 году, в возрасте 27 лет. Ее израильский рекорд в семиборье 2003 года держится до сих пор, как и ее рекорд того же года в эстафете 4х400 метров. Бывшая спортсменка также была рекордсменкой Израиля по прыжкам в длину с 2004 по 2014 год.