Новости » Происшествия
Экоактивисты забрызгали "кровью" олимпийские кольца в Париже
27.07.2023 16:10 Ирина Демьянова

Экоактивисты забрызгали "кровью" олимпийские кольца в Париже

Экологические активисты из ассоциации "Youth for Climate" забрызгали фальшивой кровью олимпийские кольца, установленные в центре Парижа, в знак осуждения "экологических и социальных последствий" организации Олимпиады 2024 года во французской столице.

Об этом пишет Le Parisien.

"Ровно через год пройдут Олимпийские игры. Построены ценой человеческих жизней, разрушительны для окружающей среды и общества, действительно ли это тот спорт, которого мы хотим?" – заявили в ассоциации.

По словам активистов, целью акции было "символично осудить человеческие, экологические и социальные потери от Парижской Олимпиады".

Cогласно  Le Figaro,  в ассоциации осуждают "ужасное загрязнение" окружающей среды из-за Олимпийских игр-2024, которые приведут к "1,56 миллиону тонн" выбросов в CO2-эквиваленте.

Активисты также критикуют "смерти на строительных площадках" и "усиленный надзор" за населением в результате проведения Олимпиады .

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция "безусловно будет готова" принять Олимпиаду, признав при этом "организационные трудности" с проживанием, транспортом и безопасностью.
 



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы