



Экоактивисты забрызгали "кровью" олимпийские кольца в Париже

Экологические активисты из ассоциации "Youth for Climate" забрызгали фальшивой кровью олимпийские кольца, установленные в центре Парижа, в знак осуждения "экологических и социальных последствий" организации Олимпиады 2024 года во французской столице.



Об этом пишет Le Parisien.



"Ровно через год пройдут Олимпийские игры. Построены ценой человеческих жизней, разрушительны для окружающей среды и общества, действительно ли это тот спорт, которого мы хотим?" – заявили в ассоциации.



По словам активистов, целью акции было "символично осудить человеческие, экологические и социальные потери от Парижской Олимпиады".



Cогласно Le Figaro, в ассоциации осуждают "ужасное загрязнение" окружающей среды из-за Олимпийских игр-2024, которые приведут к "1,56 миллиону тонн" выбросов в CO2-эквиваленте.



Активисты также критикуют "смерти на строительных площадках" и "усиленный надзор" за населением в результате проведения Олимпиады .



Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция "безусловно будет готова" принять Олимпиаду, признав при этом "организационные трудности" с проживанием, транспортом и безопасностью.

