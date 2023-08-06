



Джейми Фокс принес “глубочайшие извинения” после обвинений в антисемитизме

Джейми Фокс принес извинения за комментарии, которые он сделал в уже удаленном посте в Instagram, воспринятые пользователями как антисемитские.



“Теперь я знаю, что мой выбор слов вызвал обиду”, – написал актер. Я хочу извиниться перед еврейской общиной и всеми, кого оскорбил мой пост в субботу. Это никогда не входило в мои намерения”.



В удаленном посте Фокс написал: “Они убили этого чувака по имени Иисус… как ты думаешь, что они с тобой сделают?” на черном фоне, используя хэштеги #FakeFriends и #FakeLove.



Фокс уточнил, что его “предал фальшивый друг”.



“И это то, что я имел в виду под “они”, а не что-то еще”, – написал он. “В моем сердце есть только любовь ко всем. Я люблю и поддерживаю еврейскую общину”.



“Мои глубочайшие извинения всем, кто был оскорблен. Всегда только любовь, Джейми Фокс”, – завершил актер свой пост.



