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Двойной теракт в Мали: более 60 погибших
08.09.2023 09:06 Наталья Богинская

Двойной теракт в Мали: более 60 погибших

В результате двух терактов на севере Мали погибли 49 гражданских и 15 военных. Об этом пишет  Синьхуа  со ссылкой на заявление правительства Мали.

Двойной теракт был направлен против пассажиров судна “Томбукта” и военной базы в регионе Гао. Сообщается, что были проведены экстренные действия для эвакуации всех пассажиров и обеспечения зоны, в которой до сих пор продолжаются проверки и наблюдения.

В правительстве Мали заявили, что в ответ на теракты провели совместную воздушно-наземную операцию, нейтрализовав около полусотни террористов. В стране был объявлен трехдневный национальный траур по погибшим.

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