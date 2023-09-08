



Двойной теракт в Мали: более 60 погибших

В результате двух терактов на севере Мали погибли 49 гражданских и 15 военных. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на заявление правительства Мали.



Двойной теракт был направлен против пассажиров судна “Томбукта” и военной базы в регионе Гао. Сообщается, что были проведены экстренные действия для эвакуации всех пассажиров и обеспечения зоны, в которой до сих пор продолжаются проверки и наблюдения.



В правительстве Мали заявили, что в ответ на теракты провели совместную воздушно-наземную операцию, нейтрализовав около полусотни террористов. В стране был объявлен трехдневный национальный траур по погибшим.