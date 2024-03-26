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Двое обвиняемых в теракте в Крокусе прилетели из Стамбула - СМИ
26.03.2024 18:34 Алина Груднева

Двое обвиняемых в теракте в Крокусе прилетели из Стамбула - СМИ

Двое из задержанных по обвинению в теракте в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье прилетели в Россию из Турции.

Об этом сообщает турецкое издание Yetkinreport.

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Уточняется, что Саидакрами Рачабализода  и Фариддуни Шамсутдин жити в Стамбуле в период с января по март, а прибыли в Москву одним рейсом.

Первый проживал в Стамбул 5 января. Он жил в отеле в центральном районе турецкого города. Второй прибыл туда же 20 февраля. Оба обвиняемых, проживавших в одном отеле, прибыли в Россию на одном самолете 2 марта.

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